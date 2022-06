Britney Spears se casa com Sam Asghari em cerimônia com presença de Madonna

Britney Spears e Sam Asghari na première de 'Era Uma Vez Em... Hollywood' em 2019. Os dois se casaram nesta quinta-feira, 9 de junho, em uma cerimônia na casa da cantora. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Depois de anos sob tutela e de ter a cerimônia invavida pelo ex-marido, Britney Spears finalmente se casou. A cantora e o modelo Sam Asghari oficializaram a união em um evento para cerca de 60 pessoas na noite desta quinta, 9. As informações são da revista People.

O casamento aconteceu na casa da cantora em Thousand Oaks, distrito de Los Angeles. O ambiente foi decorado com um arco de rosas para a cerimônia e, em seguida, os convidados se uniram em uma festa para celebrar o casal.

Britney e Asghari estavam noivos desde setembro de 2021 e se conheceram nos bastidores do clipe de Slumber Party, de 2016. Para o casório, a noiva usou um vestido sob medida desenhado pela própria Donatella Versace, que marcou presença no casamento.

Madonna também estava na cerimônia e fez a alegria dos fãs ao recriar o beijo entre ela e Britney no MTV VMA de 2002. O momento da apresentação de Hollywood virou um marco da música pop.

BRITNEY SPEARS E MADONNA RECRIANDO O BEIJO pic.twitter.com/5X84CU8g1M — GossipBritney (Follow Us) (@GossipBritney_) June 10, 2022

Além da estilista e da cantora, outras personalidades também estavam entre os convidados. Selena Gomez, Drew Berrymore e Paris Hilton registaram cliques ao lado da noiva e apareceram cantando Vogue, hit de Madonna.

MEU DEUS! Selena Gomez, Britney Spears, Madonna, Paris Hilton, Donatella Versace e Drew Barrymore cantando 'Vogue', de Madonna, no casamento de Britney ontem. pic.twitter.com/G0JpriOY1Q — Portal Selena Brasil (@PortalSelenaBR) June 10, 2022

De acordo com a People, os filhos de Britney, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15, não compareceram ao casamento.

A cantora entrou no altar ao som de Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Segundo o veículo, ela usou três vestidos diferentes durante toda a noite e, ao fim da cerimônia, saiu com Sam Asghari em um carro com a tradicional placa de "recém-casados".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais