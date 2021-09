Britney Spears pede fim da tutela de seu pai para poder se casar

Britney Spears pede para fazer acordo pré-nupcial com Sam Asghari, com quem vai se casar Foto: Kevin WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Britney Spears pediu a uma juíza que acabe com a tutela de seu pai em uma audiência que acontecerá na próxima semana, para que ela possa se casar com um acordo pré-nupcial, segundo a petição apresentada por seu advogado nesta quarta-feira, 22.

A cantora pop americana, que descreveu como um "abuso" o polêmico dispositivo legal que durante 13 anos colocou Jamie Spears no controle de seus negócios, anunciou recentemente seu noivado com seu namorado Sam Asghari.

Jamie Spears apresentou no mês passado uma petição para encerrar sua tutela sobre Britney, dizendo que reconhece que a cantora agora "acredita que pode cuidar de sua própria vida".

De acordo com o documento entregue nesta quarta, Britney está "em processo de contratar um advogado de direito da família para elaborar um acordo pré-nupcial", o que exigiria a aprovação de qualquer tutor ainda na função.

"Uma vez que o relacionamento da Sra. Spears com esse tutor (seu pai) foi rompido, a continuação do envolvimento do Sr. Spears impediria a capacidade de negociar e consumar um contrato que todos concordam que é do melhor interesse da Sra. Spears", afirma.

A petição solicita à juíza do tribunal de Los Angeles que "suspenda o Sr. Spears" na próxima audiência, marcada para 29 de setembro.

Propõe ainda um tutor temporário que pode substituir seu pai e, eventualmente, aprovar um acordo pré-nupcial antes que toda a estrutura de tutela possa ser finalizada ainda este ano.

Spears e Asghari se conheceram em 2016, quando co-estrelaram o videoclipe de seu single "Slumber Party".

Spears tem dois filhos com seu ex-marido, o rapper Kevin Federline, e teve um breve casamento em Las Vegas com seu amigo de infância Jason Alexander, que foi anulado após apenas 55 horas.

A estrela ganhou fama na adolescência com sucessos como "Baby One More Time", mas em 2007, após sofrer um colapso nervoso em público, a Justiça ordenou que ela fosse colocada sob tutela, exercida até hoje por seu pai.

Além de preparar o caminho para seu casamento, a petição de quarta-feira urge a destituição de Jamie Spears, pois "cada dia que o Sr. Spears mantém seu posto é mais um dia de sofrimento e dor para sua filha".

Em depoimento por telefone a um tribunal de Los Angeles, Britney Spears denunciou, entre outras coisas, que havia sido impedida de remover um DIU, um dispositivo contraceptivo, apesar de seu desejo de ter mais filhos.