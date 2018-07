Britney Spears está à procura de Pokémons

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Britney Spears revelou que tornou-se uma fanática pelo jogo Pokémon Go, por influência de seus filhos Jayden, 9 e Preston, 10.

"Nós jogamos muito isso. [Os meus filhos] são viciados. Eles estão sempre falando sobre isso, e eu estou sendo apresentada a esses novos Pokémons todos os dias. Eles me fizeram ir às compras só para ficarem procurando Pokémons no shopping. Eu estava tipo: 'Bem, você sabe, é verão, não temos nada para fazer hoje, vamos procurar Pokémon!'", disse em entrevista à rádio australiana 2day FM.

Nem todas as estrelas do mundo da música, porém, estão felizes com o jogo. De acordo com o Hollywood Reporter, a cantora Rihanna já reclamou sobre o game durante um show: "Não quero ver vocês pegando qualquer pokémon aqui, p***!".

O diretor Oliver Stone, por sua vez, leva o tema com seriedade, com uma pontada de conspiração: "Não é engraçado. O que está acontecendo é um novo nível de invasão. Os lucros são enormes para lugares como o Google. Eles investiram uma grande quantidade de dinheiro em análise de dados sobre o que você está comprando, o que você gosta, seu comportamento. É o que algumas pessoas chamam de capitalismo de vigilância".