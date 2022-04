Britney Spears diz que vai se afastar das redes sociais por um tempo

Grávida, Britney Spears anunciou que vai dar um tempo das redes sociais. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Após anunciar que está grávida pela terceira vez, Britney Spears disse que vai dar um tempo das redes sociais. A cantora não se justificou, mas deixou explícito que o motivo é a gestação.

"Vou entrar em um hiato nas redes sociais por um tempo. Enviando meu amor e que Deus abençoe a todos", escreveu ela em uma publicação no Instagram com um vídeo de um bebê relaxando em um spa com bobes coloridos e um roupão.

Não é a primeira vez que Britney resolveu se afastar da internet. Em outubro do ano passado, ela também anunciou uma pausa nas redes por conta das "mentiras horríveis e maldosas" da imprensa.