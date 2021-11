Britney Spears diz que Donatella Versace está fazendo seu vestido de noiva

A cantora Britney Spears Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Britney Spears revelou que os planos para o casamento estão a todo vapor. A cantora compartilhou nesta terça-feira, 9, que seu vestido será feito pela estilista Donatella Versace.

No Instagram, a artista publicou uma série de fotos com um vestido cor de rosa e fez questão de dizer que este não se tratava - ainda - do vestido de noiva.

"Não, esse não é o meu vestido de noiva! Donatella Versace está fazendo o meu vestido enquanto falamos. Tenham uma boa noite, pessoal", escreveu na legenda do post.

A estilista já fez outros vestidos de noiva para grandes personalidades como Angelina Jolie. Ela usou a peça para oficializar sua união com Brad Pitt em 2014. O modelo de cetim foi bastante comentado na época por ter desenhos dos filhos da atriz na cauda.

Britneu anunciou o noivado com Sam Asghari nas redes sociais no dia 12 de setembro. "Não consigo acreditar!", escreveu ela, na ocasião.