Britney Spears desabafa em carta aberta aos filhos e chama ex-marido de 'hipócrita'

A cantora Britney Spears voltou a falar sobre a relação com os filhos em seu Instagram. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Britney Spears publicou uma desabafo em seu perfil no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 2, em que fala sobre a relação com os filhos Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15.

"Eu dei meu melhor em tentar ser a melhor pessoa que conseguia. Ser basicamente feita de prisioneira em casas com enfermeiras. Eu espero que meus filhos entendam a razão para eu estar me revelando como qualquer mulher faria se estivesse sendo mantida por baixo dos lençois", diz a cantora, se referindo à tutela do pai a qual foi mantida por 13 anos.

Os problemas entre Britney e os filhos começaram depois que o ex-marido dela, Kevin Federline, disse em uma entrevista ao jornal Daily Mail, que os adolescentes não queriam vê-la.

Nesta quinta-feira, 1º, o veículo publicou uma nova reportagem, divulgando trechos de um documentário no qual Jayden, o filho mais novo, teria afirmado que "vai levar muito tempo e esforço" para reparar a relação entre mãe e filhos. "Eu te amo muito, espero o melhor para você. Talvez um dia possamos sentar e conversar novamente", teria dito.

A cantora respondeu as falas de Jayden em sua publicação, afirmando que seu amor pelos filhos "não tem limites". "Me entristece muito saber que eu não alcancei as suas expectativas como mãe", escreveu.

Em seguida, Britney criticou Federline: "Eu ajudei o pai de vocês quando ele não tem emprego há 15 anos. Eu imagino que seja mais fácil para vocês não terem ninguém para checar se fizeram a lição de casa. Tenho certeza que o padrão do seu pai fumar maconha todos os dias ajuda a vida diária de 15 e 16 anos em participar dessa 'geração super maneira'".

"É horrível ver seu pai ser um hipócrita dizendo que a mídia é horrível, mas fazer com que vocês falem sobre assuntos pessoais para eles. Se vocês puderem pausar por um segundo, lembrem de onde vocês vieram", continuou.

Segundo a carta da cantora, ela gostaria de poder conversar "cara a cara" com os filhos, mas criticou a maneira como eles vêm lidando com o fim da tutela: "Se vocês puderem honestamente sentar e colocarem suas mentes sensatas e brilhantes para trabalhar e ainda dizer que o que mamãe e papai fizeram comigo foi certo e dizer que não são pessoas ruins, então sim, eu falhei como mãe".