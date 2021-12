Britney Spears completa 40 anos: 'Ela vai comemorar o aniversário livre'

A cantora Britney Spears, que completa 40 anos de idade nesta quinta-feira Foto: EFE/EPA/Nina Prommer

Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981, no Mississippi, Estados Unidos. Apesar disso, foi criada em Kentwood, no estado de Louisiana, onde ela iniciou a carreira artística no teatro e em programas de televisão.

Na música, ela lançou o primeiro álbum de estúdio em 1999, Baby One More Time, e, no ano seguinte, I Did It Again - trabalhos que se tornaram sucessos internacionais.

A cantora, que completa 40 anos nesta quinta-feira, recebeu homenagens de fãs de todo o mundo nas redes sociais. A data ainda se torna mais importante após a artista se livrar da tutela do pai após anos de brigas na justiça.

No Twitter, a hashtag Britney Spears alcançou o topo da lista dos assuntos mais comentados na rede social. Os internautas publicaram mensagens de feliz aniversário, fotos e vídeos de momentos singulares da carreira da cantora.

"Parabéns para a princesinha do pop mais linda desse mundo todinho", escreveu uma fã. Outro comentou: "Você merece comemorar esse seu dia da melhor forma possível, ainda mais estando livre", em uma referência ao movimento #FreeBritney, sobre o poder que o pai dela tinha a respeito dos bens da artista.

Feliz Aniversário, amor da minha vida... você merece comemorar esse seu dia da MELHOR forma possível - ainda mais estando LIVRE! Eu amo você e espero que você aproveite MUITO! Eu te amo! @britneyspears <3 pic.twitter.com/GgdDuFiU1J — Káyo #HappyBirthdayBritney! ️‍️ ️ ⚡️ (@bitchspears_) December 2, 2021

e hoje é níver da Britney, gente! O primeiro após 13 anos de tutela abusiva. Happy Birthday, my love @britneyspears pic.twitter.com/RX1JydfdXM — bini (@vinisansbar) December 2, 2021

@britneyspears FELIZ ANIVERSÁRIO MEU AMOR, VOCÊ MERECE TUDO DE BOM QUE EXISTE SEMPRE! ♥ — Amanda (@dontfuckuplmj) December 2, 2021

Bom dianey!! Hoje é o dia de celebração, o aniversário da primeira e única, da maior estrela pop do planeta! Ela que é um exemplo, uma inspiração, uma guerreira e um ser humano incrível! A nossa rainha! @britneyspears feliz aniversário, seja feliz! Saúde e paz! Te amo! ❤️ pic.twitter.com/piGt5orxZy — Britney (@britneyarmy22_) December 2, 2021

hoje é o dia que nasceu o maior e melhor fenômeno que o pop já viu!!#HappyBirthdayBritneySpears — sori (@sorianux) December 2, 2021