Britney Spears aparece no Instagram de suposto novo namorado

Foto: Reprodução/Twitter Britney Galaxy

Os rumores sobre um suposto novo romance de Britney Spears acabam de ficar mais sérios. Sam Asghari, personal trainer que participou da gravação do clipe da música Slumber Party, postou uma Instagram Story com Britney no último domingo, 25.

Os dois estão abraçadinhos, aparentemente em uma cama, e desejam um feliz Natal com o filtro de rena do SnapChat. Sam já havia aparecido com Britney nas redes, em um post da cantora no Instagram que já foi apagado.

Veja o vídeo, salvo e divulgado por uma página de fãs: