Britney Spears anuncia noivado com Sam Asghari

Britney Spears e Sam Asghari anunciam que vão se casar Foto: Kevin WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Britney Spears anunciou nas redes sociais no domingo, 13, seu noivado com o namorado, Sam Asghari. A cantora de 39 anos mostrou um anel de diamantes em um vídeo publicado no Instagram.

Na publicação, ela escreveu: "Não acredito!!!!!!!". Ao lado dela, no vídeo, está seu agora noivo, Asghari, a quem ela beija no rosto. "Olha isso, você gostou?", pergunta Asghari, de 27. "Sim!", responde a cantora pop americana, com um grito de alegria.

Várias pessoas felicitaram a cantora, e mais de 3 milhão curtiram o post até a manhã desta segunda-feira.

"Parabéns, amor! Estou feliz por você! Bem-vinda ao clube!", comentou a herdeira Paris Hilton.

Na página de Asghari no Instagram, há uma imagem sua, beijando Britney, enquanto ela levanta a mão para mostrar seu novo anel.

A cantora e Asghari se conheceram em 2016, quando gravaram o clipe de seu single "Slumber Party".

Britney Spears tem dois filhos com seu ex-marido, o rapper Kevin Federlin. Teve um casamento relâmpago em Las Vegas com seu amigo de infância Jason Alexander, anulado após apenas 55 horas.

A estrela ganhou fama na adolescência com sucessos como Baby One More Time. Em 2007, teve uma crise nervosa em público, atacando o carro de um paparazzo em um posto de gasolina. Isso levou a Justiça a ordenar que ela fosse colocada sob a tutela do pai, Jamie Spears.

Em julho, ela entrou com uma ação judicial para retirar a tutela exercida pelo pai há 13 anos e que, segundo ela, representa um "abuso".

Há alguns dias, Jamie Spears entrou com uma petição para acabar com a guarda.