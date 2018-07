Brinco de Gloria Vanique cai durante 'Bom Dia SP'

Jornalista foi surpreendida quando brinco caiu de sua orelha. Foto: Reprodução de cena de ‘Bom Dia SP’ / Globo

Na manhã desta quarta-feira, 25, Gloria Vanique passou por uma situação inesperada. A jornalista estava apresentando o Bom Dia SP, da Rede Globo, quando um de seus brincos caiu de sua orelha.

No momento, a jornalista Sabina Simonato também estava ao vivo comentando o trânsito da cidade de São Paulo. “Opa, eu sou uma delicadeza, viu?”, comentou Sabina, ao enfrentar dificuldades para mexer no telão. A apresentadora respondeu: “Não, aqui é tudo muito sensível mesmo”; porém, logo em seguida foi surpreendida com o brinco caindo, e soltou: “Olha, é tão sensível que caiu até o meu brinco!”.

“Não tem problema, a gente pega aqui e está tudo certo, Gloria”, respondeu a colega, que logo se abaixou para pegar o acessório. A apresentadora, então, agradeceu o gesto e o jornal continuou.

A jornalista Sabina Simonato compartilhou o momento no Instagram com muito bom-humor:

Gloria estava substituindo o apresentador titular Rodrigo Bocardi, que comanda o Bom Dia SP e está de férias.