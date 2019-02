Brie Larson encontra mini Capitã Marvel em premiere do filme

Brie Larson na premiere do filme 'Capitã Marvel', em Londres. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

A premiere do filme Capitã Marvel ocorreu nesta quarta-feira, 27, em Londres, e um encontro entre duas pessoas chamou muita atenção: a atriz Brie Larson, protagonista do longa, conversou com uma garotinha que foi vestida de Capitã Marvel.

Segundo o E! News, Illy, de oito anos, foi convidada para entrevistar os atores do filme e aproveitou para pegar uns autógrafos de Brie.

As duas conversaram por um momento e Illy fez uma pergunta inaudível para a atriz de 29 anos. Depois, as duas posaram juntas para fotos ao lado de outras pessoas do elenco.

O perfil no Twitter da Marvel inglesa compartilhou fotos do momento, com a menina entrevistando Brie e Samuel L. Jackson. A atriz retuitou as imagens com a seguinte legenda: "Ela é minha heroína!".

Quem conseguiu o encontro das duas foi a organização The Female Lead, uma instituição sem fins lucrativos dedicada a tornar as histórias das mulheres mais visíveis, oferecendo modelos alternativos àqueles sempre presentes na cultura popular, conforme se descreve.