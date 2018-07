Brian May: 'Adam Lambert é um presente de Deus'

Queen e Adam Lambert durante show em Sydney Foto: Bang Showbiz

Brian May se derreteu ao falar da parceria da banda inglesa Queen, da qual ele é guitarrista, com o cantor Adam Lambert. O veterano elogiou o vocalista por ser uma pessoa extraordinária quando eles começaram a fazer a turnê mundial 'QUEEN + ADAM LAMBERT'.

"Eu me sinto tão privilegiado por ainda podermos fazer isso. Nós passamos metade de nossas vidas criando esse legado de músicas e contando com o público e nós ainda podemos fazer isso ainda hoje. É maravilhoso ter o Adam. Ele é um presente de Deus", atestou May.

Ao falar em um vídeo para promover a parte européia da turnê, o baterista Roger Taylor acrescentou: "Nós precisamos de um ótimo cantor para apresentar essas canções e esse cara é um ótimo cantor".

Enquanto isso, Lambert de 34 anos revelou anteriormente que performar com o Queen lhe fez muito bem.

"Isso me deu uma ótima confiança. A reação do público nos shows tem sido incrível e a turnê me deu a chance de me tornar mais conhecido para as pessoas. Eu não falaria de emoções diferentes [em um grupo, comparado ao solo] mas são diferentes maneiras de fazer o show. Com o Queen eu preciso realmente ser exagerado, perto do ridículo, até com fantasias, porque isso é o que a música pede, preciso entrar no personagem. Na minha turnê eu exploro a moda atual e danço, posso demonstrar minha criatividade. Eu cuidei de cada aspecto do show", disse o vocalista.