Brasileiro tatua rosto de Viola Davis e atriz agradece em português

Viola Davis, em evento na Califórnia, em outubro de 2018. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Viola Davis, atriz de How to Get Away With Murder, foi homenageada com uma tatuagem realista no braço de um brasileiro. Nesta quarta-feira, 9, ela publicou uma foto do desenho no Instagram e agradeceu em português.

"Obrigada", escreveu ela, dirigindo-se a Rodrigo Piekler, o tatuado, e Raphael Fabrício, o tatuador. Antes, a atriz disse que estava "honrada" com o feito.

O autor dos traços comentou na publicação de Viola: "Sem palavras. Muito obrigado. [Sou] grande fã".

O tatuador Raphael Fabrício ficou 'sem palavras' ao ver que Viola Davis tinha publicado o trabalho que ele fez. Foto: Instagram/@violadavis

Nos stories, o tatuador expressou ainda mais sua emoção. "Um dia incrível hoje e antes de acabar, vejo a postagem mais supreendente de todas. A negra mais incrível do cinema mundial, Viola Davis, repostou o retrato que fiz dela", escreveu Fabrício.

Pessoas que homenageiam seus ídolos com uma tatuagem realista não é novidade. Temos também o exemplo de Eric Maranhão, fã de Ivete Sangalo. No ano passado, ele viajou de São Paulo para o Rio de Janeiro a fim de marcar na pele o rosto da cantora. Foram R$ 2,5 mil pagos no desenho. Conheça a história completa aqui.

Em alguns casos, o trabalho não agrada muito. Em 2017, Tata Werneck fez piada com a tatuagem feita em um fã que quis homenageá-la. "Eu entrarei em contato com um cirurgião", disse ela. Veja aqui.