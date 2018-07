Brasileiro tatua rosto de atriz pornô, que o critica: 'Você é um idiota'

. Foto: Reprodução / Instagram @fernando_andr4d3 @notthefakemiakhalifa

O brasileiro Fernando Andrade chamou atenção nesta semana ao tatuar o rosto de ninguém menos que sua atriz de filmes eróticos favorita, Mia Khalifa. Ele resolveu divulgar a imagem no Instagram, com a seguinte legenda: "Ao amor que eu sinto pela Mia Khalifa, você merece muito, sua v*** do c***".

Pouco depois, para sua surpresa, a própria Mia lhe respondeu através de sua conta de Instagram, e não aliviou a barra para o rapaz: "Primeiramente, você é um idiota".

"Segundo, minhas sobrancelhas estão desiguais. Terceiro, que tipo de promoção 'dois-por-um' você arranjou para conseguir essa tatuagem? Parece que eu me arrastei nas profundezas do inferno com esse nariz. Que tipo de idiota marcaria seu corpo permanentemente com isso?", prosseguiu, antes de finalizar: "Isso não é legal, ou lisonjeante... Você é um idiota [risos]. Boa sorte explicando isso para outras pessoas significativas. Idiota".

Tanto a tatuagem quanto a reação de Mia receberam apoio na internet, apesar de a grande maioria ser de pessoas tirando sarro da situação de Fernando.

Ao amor que eu sinto pela mia khalifa vc merece muito sua vadia dolorida do crlh ❤️ Uma foto publicada por Alexander Skate (@fernando_andr4d3) em Jan 14, 2017 às 3:59 PST

hj eu tô só o fã brasileiro que fez uma tatuagem da mia khalifa e tomou um sarrafo tão grande dela q vai rancar a tattoo no dente pic.twitter.com/ebAk5dqWk4 — Maurízzio (@bitoris) 17 de janeiro de 2017

~ E o maluco que tatuou a Mia Khalifa e levou um esculacho daqueles!? kkkkk — #ㅤ ㅤ ㅤclóvis almeida (@clovis182) 18 de janeiro de 2017

To rindo muito do homem que fez uma tatuagem do rosto da Mia Khalifa HUEHUEHUEHUE que trouxão, a tatto ridícula, ela tá é certa — jackeline (@jacckesilva) 18 de janeiro de 2017