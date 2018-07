Brasileiro que fez sucesso com 'cover' de Pink Floyd cobra até R$ 5 mil por show

Gleyfy Brauly, de Altos (PI), faz sucesso com covers inusitados na internet. Foto: Instagram/@Gleyfybrauly

Gleyfy Brauly diverte as redes com seus covers de músicas famosas e com seu inglês bastante peculiar e, recentemente, foi compartilhado até pelo baterista do Pink Floyd, Nick Mason, com o vídeo Another Brick in the Wall.

"Eu fiquei chocado, um baterista de tanta importância. Eu fiquei muito emocionado mesmo", contou Brauly ao E+. Ele também foi compartilhado pelo DJ Alok recentemente.

Tamanho prestígio tem rendido a Brauly aparições em programas televisivos e até maior lucro. Há pouco mais de um mês, o show do cantor custava de R$ 300 a R$ 400. Agora, quem quiser contratar Gleyfy tem de desembolsar no mínimo R$ 2 mil para festas particulares, mas o valor pode chegar a R$ 5 mil para bares ou até mais para cantar em eventos maiores.

O cantor mora na cidade de Altos, região metropolitana de Teresina (PI) e começou a cantar há cerca de dois anos. "Comecei a cantar à noite, em bares. Eu era criticado, mas mesmo assim várias portas se abriram, Deus me abençou".

O piauense conta que os vídeos começaram nos próprios bares. "Meus fãs me viam nos barzinhos, filmavam e me enviavam os vídeos. Aí eu comecei a postar na internet", relembra.