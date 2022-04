Brasil verá Anitta e Pabllo Vittar de casa: Coachella será transmitido no YouTube

Pabllo Vittar e Anitta se apresentarão pela primeira vez no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo. Foto: ‘Sua Cara’ (2017) / YouTube / @Major Lazer Official

A partir da próxima sexta-feira, 15, um dos maiores festivais do mundo, o Coachella, será transmitido pelo YouTube. Este ano, os shows acontecerão em dois finais de semana. No primeiro, que termina no dia 17, a programação completa estará disponível na plataforma.

Já no segundo final de semana, o Coachella irá transmitir o Coachella Curated, uma seleção dos melhores momentos dos shows, para que o público consiga acompanhar os melhores momentos do festival.

Anitta e Pabllo Vittar se apresentariam no mesmo dia no festival, em 16 de abril, mas o show da cantora de Envolver foi adiantado para a sexta-feira, 15. Ainda assim, os shows farão parte do final de semana em que a transmissão no YouTube será completa. Assim, o Brasil inteiro vai poder assistir às apresentações ao vivo.

Recentemente, as duas anunciaram uma nova colaboração, ainda para 2022, que ainda não possui data de lançamento definida, mas gera ainda mais expectativas para os shows das duas no festival.