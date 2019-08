‘Brasil tem muito mais do que samba e futebol’, declara Pabllo Vittar

A cantora Pabllo Vittar. Foto: Instagram/@pabllovittar

Em uma entrevista descontraída para a revista Billboard, Pabllo Vittar contou sobre quando começou a se maquiar. “Foi no meu aniversário de 18 anos. Eu me senti maravilhosa e não parei de usar maquiagem desde então. Foi a primeira vez que me montei e me senti maravilhosa! Mas, atenção meninas: tirem a maquiagem quando forem dormir”, afirmou.

Ela também lembrou os momentos de infância, quando cantava e dançava com uma toalha da cabeça, na companhia da mãe.

Pabllo, que nasceu em uma cidade no norte do Pará, falou sobre o estereótipo brasileiro de que, aqui, só tem futebol, samba e carnaval.

“O que eu quero que as pessoas saibam que tem no Brasil que elas não sabem....tem muito mais do que samba e futebol. Tem forró, tem funk, arrocha e rasteirinha. Estou aqui para mostrar para vocês”, explica a cantora ao se apresentar para o mercado internacional.

“Meu movimento de dança favorito no Brasil é a ‘chacoalhada’. É novo no Rio. É a ‘febre’ dos points, das festas e dos funks”, ressalta.

Em julho, Pabllo lançou o clipe Flash Pose, uma parceria com a cantora britânica Charli XCX.

Assista ao vídeo: