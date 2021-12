Branco Mello, dos Titãs, recebe alta hospitalar após um mês

Branco Mello, do Titãs, recebe alta após cirurgia na hipofaringe Foto: Instagram/@brancomello

O vocalista e baixista dos Titãs, Branco Mello, recebeu alta hospitalar neste fim de semana. O músico realizou, em novembro, uma cirurgia na hipofaringe, resultado do tratamento de um câncer reincidente na laringe, descoberto em 2018.

Neste domingo, 12, Branco fez uma publicação nas redes sociais para dar notícias aos fãs, familiares e amigos.

"Depois de 32 dias no hospital, finalmente estamos em casa pra continuar na recuperação da minha cirurgia! Leio sempre todos os recados e fico muito feliz com a torcida e cada palavra de vocês", escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado da companheira no Instagram.

A publicação foi comentada por outros músicos, como o cantor Lulu Santos: "Dale Branco!". "Que maravilha! Tá passando...já passou! Com Angela da guarda sempre ao lado do guerreiro Branco", comentou Evandro Mesquita.

Em novembro, o perfil oficial dos Titãs no Instagram publicou uma mensagem de apoio ao músico: "A recuperação do Branco está caminhando bem, já está fazendo fisioterapia com o violão pra exercitar os músculos do braço, e já até recebeu a visita do @sergiobritto_oficial! Seguimos torcendo pela recuperação completa de Branco!".