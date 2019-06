Bradley Cooper e Irina Shayk terminam relacionamento de quatro anos

O ator Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk. Foto: Reuters/ Lucas Jackson

O ator Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk terminaram o relacionamento de quatro anos, de acordo com informações da revista People.

As fontes ouvidas pela publicação revelaram que o término foi amigável e agora o casal deve combinar como será a custódia da filha Lea De Seine, de dois anos. Cooper e Shayk começaram a ser visto juntos em meados de 2015 e sempre tentaram manter o relacionamento fora dos holofotes.

No início de 2019, após o tremendo sucesso de Nasce Uma Estrela, surgiram rumores de que o ator pudesse estar envolvido com a atriz e cantora Lady Gaga, com quem contracenou no filme. No entanto, após a performance da canção Shallow no Oscar, Gaga afastou qualquer possibilidade de envolvimento entre os dois: "As pessoas viram amor e, adivinha, isso era o que nós queríamos que vocês vissem”, disse em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!. A atriz e cantora, por outro lado, terminou seu relacionamento de dois anos com Christian Carino dias antes do Oscar.