Bradley Cooper e Irina Shayk posam juntos três anos após separação

Bradley Cooper e Irina Shayk no tapete vermelho do Oscar de 2019. Segundo o site Radar Online, o casal reatou o namoro. Foto: Lucas Jackson/REUTERS

O ator Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk podem ter reatado o relacionamento depois de passarem três anos separados, diz o site Radar Online. Os dois estiveram juntos por quatro anos e têm uma filha, Lea, que nasceu em 2017.

Neste domingo, 28, Irina compartilhou no Instagram diversos registros de uma viagem de férias. Em uma das fotos, ela e Cooper aparecem lado a lado em roupas de verão enchendo um tanque de água para porcos que estavam no local.

Em outras imagens, a modelo posa em uma praia ao lado dos animais e perto de águas cristalinas com pequenos tubarões. Apesar da localização da viagem não ter sido confirmada, o comentário de um amigo de Irina indica que ela estava nas Bahamas.

As fotos surgem semanas após o site Page Six afirmar que Cooper estaria romanticamente envolvido com Huma Abedin, ex-assessoria de Hillary Clinton. Contudo, fontes disseram ao Radar Online que o ator e a política são apenas amigos.

Bradley Cooper e Irina Shayk foram visto juntos pela primeira vez em 2015 e, dois anos depois, a modelo de 36 anos deu luz à filha do casal, Lea De Seine. Em 2019, eles anunciaram o fim do relacionamento.

Apesar dos quatro anos juntos, os dois nunca se casaram oficialmente. Desde o término, o ex-casal permaneceu amigável, dividindo a guarda da filha e fazendo algumas aparições públicas lado a lado.