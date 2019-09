Brad Pitt revela que frequentou grupo Alcoólicos Anônimos após separação com Jolie

Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie. Foto: Issei Kato / Reuters

Em entrevista ao New York Times, Brad Pitt falou pela primeira vez sobre um dos motivos para o divórcio com Angelina Jolie. O ator revelou que teve sérios problemas com alcoolismo.

No início de 2017, quando Pitt se preparava para viver Ad Astra, ainda estava sofrendo com a recente separação de Angelina Jolie, com quem tem seis filhos.

Durante a entrevista, o ator foi questionado sobre esse período de sua vida, mas foi enfático: "Eu tinha coisas de família acontecendo. Vamos deixar assim", pontuou

Brad Pitt também disse que o filme foi uma maneira de superar parte da solidão. "O fato é que todos carregamos dor, tristeza e perda. Passamos a maior parte do tempo escondendo, mas está lá, está em você. Então você abre essas caixas”, explicou

Ao New York Times, ele revelou que a gota d'água no relacionamento de onze anos com Jolie ocorreu em setembro de 2016, quando brigaram por Pitt beber enquanto estava a bordo de um avião particular.

Agora, o astro de Hollywood está comprometido com a sobriedade. “Eu levei as coisas o máximo que pude, então, removi meus privilégios de beber”, enfatizou.

Depois que Jolie pediu o divórcio, Pitt passou um ano e meio no grupo Alcoólicos Anônimos. Em um grupo composto inteiramente de homens, o ator ficou comovido com a vulnerabilidade dos companheiros. "Você tinha todos esses homens sentados por aí sendo abertos e honestos de uma maneira que eu nunca ouvi falar. Era este espaço seguro onde havia pouco julgamento e, portanto, pouco julgamento de si mesmo", contou

Surpreendentemente, ninguém do grupo vendeu as histórias de Pitt aos tablóides. Os homens confiavam um no outro e, nessa confiança, ele encontrou catarse. "Foi realmente muito libertador apenas expor os lados feios de si mesmo e há um grande valor nisso”, conclui.