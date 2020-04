Brad Pitt presenteia amiga com reforma de casa em programa dos ‘Irmãos à Obra’

Brad Pitt abraça sua amiga Jean Black durante programa Foto: Captura de tela do programa 'Celebrity IOU' (HGTV)

Brad Pitt demonstrou o carinho que sente pela maquiadora e amiga Jean Black nesta segunda-feira, 13, ao chamar Jonathan e Drew Scott, dos Irmãos à Obra, para reformar a casa da mulher no episódio de estreia do programa Celebrity IOU, no qual os gêmeos ajudam artistas de Hollywood a expressarem gratidão às pessoas que gostam.

Na prévia divulgada pelo canal americano HGTV, Pitt, de 56 anos, aparece quebrando a parede da garagem no começo da reforma e, em outro momento, Black aparece surpresa ao ver sua casa renovada.

Pitt chorou após ver a felicidade dela, abraçou-a e descreveu a relação com a mulher como de "irmão e irmã", depois de trabalharem juntos em mais de 40 filmes. "Ela é uma pessoa que eu valorizo muito na minha vida", disse o ator. Jean Black ganhou um estúdio de maquiagem e kits novos para trabalhar.