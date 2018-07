Brad Pitt participa de show de Frank Ocean

Brad Pitt e Frank Ocean são bons amigos - e agora o ator até participou de um show do cantor. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Jordan Strauss/Invision/AP, File

Há alguns meses, Brad Pitt revelou todo seu amor por Frank Ocean durante uma entrevista à revista GQ. Depois, o cantor retribuiu o carinho ao usar uma camiseta com o rosto de Pitt.

No último sábado, 22, a amizade dos dois chegou a um novo patamar: Pitt participou de um show de Ocean em Los Angeles. Ele cantava a música Close to You enquanto o ator, sentado no palco, segura um celular em sua orelha, cantando junto.

Assista abaixo:

"Esse cara é tão especial para mim. Ele é muito honesto, muito muito especial. Eu não consigo achar algo ruim nele", disse Pitt para a GQ em maio. Em junho, Ocean usou a camiseta abaixo, mostrando que os dois têm muito carinho um pelo outro:

Uma publicação compartilhada por Parklife (@parklife_festival) em Jun 11, 2017 às 6:13 PDT

