Brad Pitt oferece US$ 120 mil para assistir a 'Game of Thrones' ao lado de atores da série

Brad Pitt ofereceu US$ 120 mil para assistir 'Game of Thrones' ao lado de atores da série. Foto: Emma McIntyre/Getty Images/AFP | REUTERS/Mario Anzuoni

Já pensou ter a oportunidade de assistir a um episódio de Game of Thrones ao lado de Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen, e Kit Harington, que dá vida a Jon Snow? Pois alguém conquistou essa oportunidade – não antes de desembolsar alguns milhares de dólares, porém.

No último sábado, 6, foi realizado o tradicional jantar de gala beneficente do ator Sean Penn, que arrecada recursos para o Haiti. Durante o evento, o anfitrião anunciou que um dos convidados poderia ter a chance de assistir a um episódio da série ao lado dos atores, o que desencadeou um leilão bastante acirrado.

De acordo com a Variety, a disputa para conquistar a oportunidade foi feita por meio de um leilão cujo lance mínimo foi US$ 20 mil. Entre os participantes do evento, que foi realizado nos Estúdios Mil, em Los Angeles, na Califórnia, estava Brad Pitt, que ofereceu US$ 80 mil para poder assistir a um episódio ao lado dos atores. Como a disputa estava acirrada, ele aumentou seu lance para US$ 90 mil e, depois, para US$ 120 mil (aproximadamente R$ 386 mil).

Para a infelicidade de Pitt, havia alguém mais generoso que deu um lance de US$ 160 mil (cerca de R$ 515 mil) – e conquistou a chance de assistir à série com Clarke e Harington. A Variety não identificou quem venceu a disputa.

O evento beneficente foi realizado por Penn e os fundos arrecadados vão para a JP HRO & Disaster Relief Organization. O jantar tinha como convidados Lena Dunham, Arnold Schwarzenegger, Jason Segel, Leonardo DiCaprio, entre outros.