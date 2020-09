Brad Pitt e Jennifer Aniston contracenam em vídeo com leitura de filme

Brad Pitt e Jennifer Aniston Foto: YouTube / @CORE

Brad Pitt e Jennifer Aniston chamaram atenção nas redes sociais por conta de uma leitura do roteiro do filme Picardias Estudantis (Fast Times at Ridgemont High), de 1982, feita por atores em uma transmissão online na quinta-feira, 17.

Os dois chegaram a viver um relacionamento no início do milênio, mas passaram por uma conturbada separação. Recentemente, os dois teriam voltado a se falar.

Na transmissão, Brad Pitt lia as falas de Brad Hamilton, personagem vivido por Judge Reinhold com o mesmo nome que o seu, e Jennifer Aniston interpretou Linda Barrett, originalmente Phoebe Cates.

Logo no início da transmissão, os dois se cumprimentaram. "É tão bom ver todos esses amigos aqui, que beleza! Olá a todos. Olá, Aniston... Como você está?", disse o ator.

"Estou bem, e você?" respondeu sua ex. "Estou bem, também", complementou Pitt, antes que outros se cumprimentassem. Também participaram da leitura Morgan Freeman, Dane Cook, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf, John Legend, Ray Liotta, Sean Penn e Julia Roberts.

Jennifer Aniston e Brad Pitt se cumprimentando para começar bem o seu dia.pic.twitter.com/gq1QbU0mrc — (@Aniriih) September 18, 2020

Em determinado momento do vídeo, os dois leram as falas de uma cena constrangedora, na qual o personagem de Brad é flagrado pela personagem de Jennifer Aniston enquanto se masturba.

O momento contou com a narração de Morgan Freeman, lendo a descrição da cena. "Olá, Brad... Você sabe como eu sempre te achei bonito. Te acho tão sexy. Vem aqui comigo", disse a atriz, interpretando sua personagem.

"Só um minuto...", diz o personagem de Pitt. "Ai, meu Deus, me desculpe. Eu não sabia que havia alguém aqui", continua a personagem Linda. "Ninguém mais bate na porta?", responde Brad.

Assista ao vídeo com o momento da leitura com Brad Pitt e Jennifer Aniston abaixo: