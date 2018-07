Foram liberadas novas fotos de Jason Momoa como Aquaman

Jason Momoa como Aquaman. Foto: Reprodução/Twitter

Desde que participou da primeira temporada de Game of Thrones, em 2013, Jason Momoa arrebata corações no mundo inteiro. E na pele de Aquaman, seu novo personagem em Liga da Justiça, que estreia em 2017, não seria diferente. Agora, foram liberadas novas fotos do ator no papel do herói.

As fotos foram publicadas no Twitter de Momoa. O personagem já está gravando Liga da Justiça mas, depois disso, vai ganhar um filme solo, com estreia prevista em 2018 - este, porém, ainda está em fase inicial de desenvolvimento.