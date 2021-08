Boris Casoy está cursando medicina veterinária aos 80 anos

Boris Casoy apresenta o 'Jornal do Boris', faz vídeos para as redes sociais, e agora também cursa veterinária. Foto: Reprodução Instagram / @jornaldoborisverdade

Boris Casoy mostra que nunca é tarde para ser um universitário, mesmo aos 80 anos de idade. O jornalista, com 65 anos de profissão, entrou para a faculdade de medicina veterinária na Universidade Cruzeiro do Sul.

Casoy já iniciou as aulas de veterinária no período noturno. Por enquanto, as aulas são à distância por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos, inclusive o Jornal do Boris”, afirmou o jornalista sobre seu programa de comentários e análises sobre política, economia e esporte.

Em 2020, Boris foi demitido da RedeTV após quatro anos na emissora. Dois meses depois, ele assinou contrato com a TV Gazeta, que transmite o Jornal do Boris. O programa vai ao ar ao vivo pelo YouTube, Facebook, Twitter, Com Brasil TV, Alpha Channel, Líder TV, TV Flórida (EUA), Life Channel Brasil e Ifun da Soul TV.