Bono Vox e Pharrell Williams cantam ‘Stayin’ Alive’ em ‘Jimmy Kimmel Live’

Os cantores Bono Vox e Pharrell Williams. Foto: Reprodução/RED

O show anual de Jimmy Kimmel Live para arrecadar fundos para a campanha contra o vírus HIV na África nesta terça-feira, 20, contou com diversas personalidades como Kristen Bell, Chris Rock, Snoop Dogg, Channing Tatum e Mila Kunis.

No momento musical do programa, Bono Vox e Pharrell Williams decidiram cantar Stayin’ Alive, do Bee Gees, apenas acompanhados de piano.

No início deste ano, o vocalista do U2 teve de cancelar um show por causa da perda temporária da voz. Na apresentação durante Jimmy Kimmel Live, ele mostrou que já está pronto para voltar à ativa.

Além de Bono e Pharrell, Brad Paisley, Zoe Saldanha, Tatum, Bell, Rock, Kunis e Kimmel cantaram We’re Going to Hell, música escrita especialmente para a ocasição. A mensagem é simples: “Se não ajudarmos as pessoas com Aids, vamos para o inferno”.

Assista ao vídeo: