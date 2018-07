Boninho perde 30 kg e aparece irreconhecível

Boninho, diretor da TV Globo. Foto: Divulgação

O diretor da TV Globo, Boninho, apareceu quase irreconhecível em imagens divulgadas no último domingo, 9. Ele passeava num shopping do Rio com sua esposa, Ana Furtado, quando foi fotografado.

Recentemente, o diretor comemorou a perda de peso em seu perfil do Twitter: "10 meses depois... Batendo 81kg! Saúde, malhação, feliz, trabalho show, família maravilhosa e amigos!".

e o boninho que ta só o pó da rabiola pic.twitter.com/8iGq8L9Ibn — Daniel (@danieltuita) 10 de outubro de 2016