Boninho faz declaração para Ana Furtado pelos 26 anos juntos: 'Meu porto seguro'

Boninho e Ana Furtado completaram 26 anos juntos e 22 anos de casamento. Foto: Instagram/@jbboninho

Nesta segunda-feira, 21, Boninho e Ana Furtado completaram 26 anos juntos, sendo 22 de casados. Em comemoração, o diretor resolveu fazer uma declaração para a sua mulher.

"Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. A gente dança, treina e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração", escreveu.

Ele ainda ressaltou que os dois têm gostos em comum e reforçou seu amor por ela. "Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração."

Na publicação, também tem um vídeo com imagens do casal ao som do remix Adore U, de Waykap com participação de Wat3rs.