Boninho faz aniversário e recebe homenagem de diversas personalidades; confira

Boninho completou 60 anos Foto: Instagram/@jbboninho

Boninho completa 60 anos nesta quinta-feira, 4. O diretor do Big Brother Brasil recebeu diversas homenagens e felicitações pelo aniversário nas redes sociais.

Ana Furtado publicou um vídeo e uma foto com o marido no Instagram. “Dia do meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor e minha cura! Feliz aniversário! Feliz vida todos os dias! Te amo e amo curtir cada segundo dessa vida ao seu lado”, escreveu.

Em um outro registro, ela relembrou o primeiro beijo público do casal, no dia 14 de maio de 1996. "Eu já amava tanto você aos 34 anos. Imagina agora aos 60! De lá pra cá a foto desbotou um pouquinho. Só não descoloriu o nosso amor".

Tiago Leifert e André Marques também compartilharam, nos stories, uma declaração para Boninho. "Que a força esteja sempre com você, chefe. Feliz aniversário ao nosso big boss", publicou Leifert.

"Parabéns senhor. Muita paz, amor, sucesso e saúde", desejou André. Luciano Huck também publicou uma selfie com o diretor nos bastidores do Domingão com Huck: "Feliz aniversário. Saúde, saúde e mais saúde".

Até o ex-BBB Gil do Vigor publicou uma homenagem: "Parabéns Boninho. Quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de mudar a minha vida e de minha família. Você é um ser humano incrível".

"Fazer 60 anos de vida bem vivida e com muita saúde não é pra qualquer um. Parabéns, estamos juntos", disse Eri Johnson.