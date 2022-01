Boninho comemora 20 anos de 'Big Brother Brasil' no ar

Boninho comemora 20 anos de 'Big Brother Brasil' Foto: Sérgio Zalis

No dia 29 de janeiro de 2002 foi ao ar, no Brasil, a primeira edição do reality show da Endemol Big Brother pela TV Globo. E quem sempre esteve a frente do programa é José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, que usou as redes sociais neste sábado, 29, para comemorar os 20 anos de exibição do programa.

Ele lembrou que a primeira edição durou apenas 43 dias. As últimas temporadas duraram três meses.

"O Big é 'big, é big'! Hoje está fazendo aniversário, 20 anos do primeiro episódio. A gente botou no ar o primeiro programa que durou, somente, 43 dias, olha só! E depois a gente fez o 'big dos bigs' que durou 100 dias", relembrou.

Boninho também agradeceu a equipe: "Todo mundo que é genial! Dourado, Tadeu agora, Bial, Tiaguinho, querido...a gente faz um mega programa. Vocês fazem isso, obrigado por vocês todos e um beijo. Feliz aniversário para todos vocês", concluiu.

Assista ao vídeo: