Bonecas preferidas de Titi são retratos dela mesma

. Foto: Reprodução/ Instagram

As bonecas preferidas de Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, são versões de pano dela mesma. A atriz postou uma foto em seu Instagram com os três brinquedos que a pequena mais gosta: duas bonecas que representam a própria Titi e Elza, personagem de Frozen.

Na legenda, Giovanna agradeceu às pessoas que enviaram as 'bonecas Titi' para elas. "As prediletas dela... Titi de pano, outra Titi de pano (obrigada pelo carinho de quem as fez tão lindas e nos enviou, ela AMA) e Elza", escreveu a atriz.

Além delas, a pequena também gosta da princesa Tiana, a única negra entre as princesas Disney. "Só faltou a princesa Tiana (que esta molhada dentro da banheira) pra completar o time, rsrsrs!"