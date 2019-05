Bon Jovi recebe título honorário de doutor em música nos EUA

Jon Bon Jovi em show nos Estados Unidos, em 2018. Foto: Aaron Josefczyk/Reuters

Jon Bon Jovi recebeu um título honorário de doutor em música da Universidade da Pensilvânia na última segunda-feira, 20.

Vídeos publicados no YouTube mostram o momento em que o roqueiro recebe a honra e os estudantes entoam Livin' on a Prayer.

"É melhor ser um doutor do que precisar de um doutor [médico]", disse ele ao compartilhar fotos em que está vestido de beca e capelo. O músico posou ao lado dos colegas graduados e da estátua de Benjamin Franklin.

Durante a cerimônia, Bon Jovi foi exaltado por seu sucesso musical, bem como por seus esforços humanitários, pela presidente da universidade, Amy Gutmann.

Essa não é a primeira vez que o cantor é homenageado por uma instituição educacional. Em 2001, ele recebeu o título de doutor honorário de Humanidades da Universidade de Monmouth.

Na semana passada, Bon Jovi anunciou que fará três shows extras no Brasil com a turnê This House Is Not For Sale. O grupo musical vai se apresentar no Rock in Rio em 29 de setembro, mas antes subirá ao palco do Estádio do Arruda, em Recife , no dia 22 de setembro, do Allianz Parque, em São Paulo, em 25 de setembro, e da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba , em 27 de setembro.