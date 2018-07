Bomba estoura durante show e revolta dupla Zé Neto & Cristiano

Zé Neto & Cristiano pediram respeito durante apresentação Foto: Instagram/@zenetoecristiano

Uma bomba explodiu durante show da dupla Zé Neto & Cristiano em Três Lagoas (MS). Após o momento de susto, os cantores se voltaram para a plateia e reclamaram da situação.

"A gente vai embora se ficar desse jeito. Isso machuca pra c******. Não tem respeito com as pessoas. Se você for homem, vem aqui atrás do palco conversar com a gente", indagou Cristiano.

O companheiro de dupla também ficou revoltado e completou: “Lá atrás não, vem aqui em cima do palco se você for homem”.

“Estou aqui trabalhando com todo respeito à população de Três Lagoas e vem um otário fazer isso. Fica na sua casa”, acrescentou Cristiano.

Após a pausa, os sertanejos retomaram a apresentação. Não houve confirmação se alguém do público foi responsável pela explosão.

