Blue Ivy vai a jogo da NBA com Jay-Z e semelhança com Beyoncé rouba a cena

Blue Ivy e Jay-Z foram assistir ao jogo do Boston Celtics contra o Golden State Warriors, da NBA, em São Francisco, na Califórnia. Foto: John G. Mabanglo/EFE/EPA

Nesta segunda-feira, 13, o Boston Celtics enfrentou o Golden State Warriors nas finais da NBA no Chase Center, arena em São Francisco, na Califórnia.

O rapper Jay-Z aproveitou a oportunidade para prestigiar a partida com a filha, Blue Ivy, e a menina roubou a cena.

Nas redes sociais, internautas se impressionaram com a semelhança de Ivy com a mãe, Beyoncé. "Simplesmente a cópia viva", apontou uma postagem.

A Blue Ivy simplesmente a cópia viva da Beyoncé pic.twitter.com/SpBJcVurp5 — escutai (@escutai) June 14, 2022

Convidados de honra no jogo, os dois apareceram no telão e protagonizaram um momento divertido, que também viralizou nas redes. Ao ser abraçada pelo pai, Blue rapidamente se esquivou envergonhada.

Alguns usuários da internet apontaram que a menina estava receosa de Jay-Z acabar bagunçando os cachos dela. "Meu cabelo", reclamou Ivy em um trecho do vídeo do telão compartilhado nas redes.

JAY-Z: “Abraçando a minha filhinha. ” Blue Ivy: “Não. O meu cabelo. ‍‍♀️‍♀️” pic.twitter.com/7qEvzYRt1f — Beyoncé Access (@beyonceaccess) June 14, 2022

Aos 10 anos, Blue Ivy já é uma compositora premiada e já apareceu na Billboard Hot 100, lista que aponta as 100 músicas mais tocadas da semana.

O motivo foi o hit Brown Skin Girl, uma parceria da menina com a mãe e com Saint Jhn e WizKid. Com apenas 7 anos de idade, Ivy recebeu o Ashford & Simpson Songwriter's Award no Soul Train Awards em 2019.

Confira as principais reações à presença da menina e do pai no jogo da NBA:

BLUE IVY IS SO GORGEOUS pic.twitter.com/ZVDAVZhljb — mick (@yonceir) June 14, 2022

a blue ivy é o feat mais bonito que beyoncé e jay z fizeram até hoje : pic.twitter.com/TEby8DVumw — DANTAS (@danttttas) June 14, 2022

Lembra o tanto que a internet chamou ela de feia quando era menor? Blue Ivy Carter, assim como toda menina negra, mostrando que os feios são vocês https://t.co/hFriOE1Pc1 — Internacionalismos (@BedeBarbara) June 14, 2022

Beyoncé foi clonada!!!!! Blue Ivy, senhoras e senhores! pic.twitter.com/NNCPLrQBBD — Beyoncé Now (@beyoncenow) June 14, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais