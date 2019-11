Blue Ivy, filha de Beyoncé, ganha prêmio por composição musical

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Com apenas sete anos de idade, Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, é uma compositora premiada. A menina ganhou o Ashford & Simpson Songwriter's Award no Soul Train Awards de domingo, 17, pela escrita conjunta com a mãe do hit Brown Skin Girl, uma música que celebra mulheres de pele escura e marrom.

Blue Ivy faz uma performance vocal que abre e fecha a canção, que também conta com participação dos rappers Wizkid e Saint Jhn.

Mas Beyoncé e Jay-Z não estavam na Orleans Arena, em Las Vegas, para receber o prêmio em nome da filha. A maioria dos vencedores não compareceu ao evento e apenas três dos 12 prêmios foram entregues durante a transmissão ao vivo.

Também por Brown Skin Girl, a garotinha estreou na lista das 100 principais músicas da semana feita pela Billboard. Apesar de já ter feito pequenas aparições em outras músicas, foi a primeira vez que Blue Ivy foi creditada oficialmente e chegou a uma lista importante.

Expectativa para o Grammy

Blue Ivy pode levar outra premiação este ano. As indicações ao Grammy serão reveladas na quarta-feira, 20, e Brown Skin Girl poderá render à menina sua primeira indicação.

Se assim for e a canção vencer, ela começa a seguir os passos dos pais: Beyoncé ganhou 23 Grammys e Jay-Z, 22. A música também foi indicada para Melhor Colaboração no Soul Train Awards.