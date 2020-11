Blue Ivy é a narradora do audiobook do curta-metragem ‘Hair Love’

Blue Ivy narra livro que conta história envolvendo valorização de cabelo natural Foto: Chris Pizzello/Invision/AP I Sony Pictures Animation / Reprodução

Com apenas oito anos, Blue Ivy já pode incluir mais um trabalho no currículo. A filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z é a narradora do audiobook sobre o filme Hair Love, que ganhou o Oscar de melhor melhor curta de animação em 2020. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 9.

O audiolivro já está disponível para ser comprado em diversos sites, após o anúncio de Matthew A. Cherry, idealizador de Hair Love. O curta-metragem, lançado em 2019, foi adaptado em um livro infantil, lançado no mesmo ano. Cherry mostrou uma prévia da narração de Blue Ivy.

“Narrado por Blue Ivy Carter”, diz a criança no final do vídeo publicado. Hair Love conta a história de um pai, Stephen, que tenta aprender a arrumar o cabelo da filha pequena, Zuri, enquanto os dois se preparam para uma importante visita.

Assim como Blue Ivy, Zuri é negra, e o filme foi elogiado por trabalhar a questão de aceitação do cabelo natural. Além do novo audiobook, Hair Love também ganhará uma série de 12 episódios chamada Young Love, anunciada pela HBO, que contará mais da história da família retratada.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais