Blue Ivy aparece 'rimando' em nova música de Jay-Z

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, mostrou que sabe fazer rap no novo álbum do pai. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, tem apenas quatro anos, mas parece que já tem gosto pela música. Em uma faixa bônus do novo álbum do pai, o 4:44, a menina aparece rimando. A faixa, que vazou na internet, vai estar no CD físico, que foi lançado nesta sexta-feira, 7.

Ouça:

Blue Ivy rapping on 4:44 pic.twitter.com/jC7PpJWg5a — Beyoncé Aus (@BeyonceAUS) 7 de julho de 2017

Os fãs mais atentos, porém, vão lembrar que não é a primeira vez que Blue faz uma participação especial nas músicas dos pais. No ano passado, a menina apareceu no clipe de Formation, de Beyoncé.

O álbum 4:44 pode ser ouvido online exclusivamente no Tidal, plataforma de streaming do rapper.

