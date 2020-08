Blink-182 lança videoclipe da nova música 'Quarantine'; assista

Cena de clipe da música 'Quarantine', do Blink-182 Foto: YouTube / @blink-182

O grupo Blink-182 lançou uma nova música no YouTube nesta sexta-feira, 7. Quarantine foi escrita e gravada durante a pandemia do novo coronavírus, e faz referência à quarentena pela qual muitas pessoas estão passando ao redor do mundo.

No clipe, os músicos aparecem tocando com um efeito na filmagem, cercados por imagens de pessoas usando máscaras em diversos momentos. A letra da canção está disponível nos vídeos publicados no YouTube.

Assista e ouça a música Quarantine, do Blink-182, abaixo: