Blink-182 e rapper Lil Wayne anunciam que farão turnê juntos

Lil Wayne e Blink-182 Foto: YouTube / @blink-182

A banda Blink-182 e o rapper Lil Wayne anunciaram, nesta segunda-feira, 6, que farão uma turnê em conjunto nos Estados Unidos.

Para contar a novidade, os músicos publicaram um mashup (mistura) das músicas What's My Age Again? e A Milli em seu canal do YouTube.

Os shows também contarão com a participação do cantor Neck Deep. As apresentações serão realizadas entre 27 de junho e 18 de setembro de 2019.

Confira abaixo a música com o encontro entre o Blink-182 e Lil Wayne e também as datas dos shows da turnê que os músicos farão juntos: