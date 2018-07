Blake Lively critica 'celebração' da perda de peso pós-gravidez

Foto: Reprodução/Instagram

Grávida do segundo filho, Blake Lively fez críticas às pessoas que comemoram quando mães perdem todo o peso adquirido durante a gravidez logo após o parto, insistindo que as mulheres devem ser elogiadas por ter tido um bebê em primeiro lugar.

Em entrevista ao programa de televisão australiano Sunrise, ela disse: "É tão injusto, porque é tão celebrado. É do tipo, é assim que alguém pode parecer depois de ter um bebê. Acho que o corpo de uma mulher depois de ter um bebê é realmente incrível".

A atriz, que já tem uma filha de um ano e oito meses com o marido Ryan Reynolds, ainda falou: "Você não precisa se encaixar no padrão Victoria's Secret de imediato, porque você apenas fez o milagre mais incrível que a vida tem para oferecer. Quero dizer, você deu à luz um ser humano. Então, realmente gostaria de ver isso celebrado".

No caso de Blake, o emagrecimento ocorreu rapidamente por conta de um trabalho. Ela teve que perder peso para viver a estudante de medicina Nancy Adams no filme The Shallows. "Eu tive que fazer um monte de treinamento de resistência - isso foi após oito meses que eu tive um bebê. Meu corpo estava completamente diferente do que era, não só esteticamente, mas os músculos são diferente. Tudo está mudado e transformado", contou.