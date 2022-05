Blackswan anuncia 2ª integrante brasileira e outra indiana

As integrantes Sriya Lenka e Gabriela Dalcin Foto: Instagram/ @drenter_official

O Blackswan anunciou nesta quinta-feira, 26, duas novidades: Sriya Lenka e Gabriela Dalcin são as novas integrantes. Assim, a brasileira e a indiana se juntam a Youngheun, Fatou, Judy e Leia.

Gabriela é brasileira, assim como Leia. Logo, o Blackswan é o único grupo de K-pop com duas brasileiras. As duas novas integrantes foram selecionadas após um árduo programa de audição global com mais de 14 mil candidatas.

Nas redes sociais da empresa DR Music, foi compartilhado um comunicado sobre a novidade: "Sriya e Gabi foram finalmente selecionadas como membros do Blackswan depois de participar do programa de audição global nos últimos 6 meses. Com sua estreia, voltaremos com o novo Blackswan".