Blackpink, sucesso do k-pop feminino, retorna com faixa 'Pink Venom'; veja clipe

Sucesso no k-pop feminino. grupo Blackpink lançou a música a 'Pink Venom' nesta sexta, 19. Foto: Instagram / @blackpinkofficial

O grupo de k-pop feminino Blackpink fez o seu aguardado retorno nesta sexta-feira, 19. A banda lançou a música Pink Venom, primeira faixa do álbum Born Pink, que será lançado em 16 de setembro.

Com sonoridade típica do k-pop e vocais cantados em inglês e em coreano, a canção ganhou ainda um videoclipe, divulgado simultaneamente ao lançamento da música nas plataformas digitais.

O vídeo já soma mais de 65 milhões de visualizações e mira no TikTok, contendo um desafio de dança que os fãs podem reproduzir na plataforma.

Esse é o primeiro lançamento de Blackpink desde 2020, quando foi lançado o disco The Album, que contém parcerias com Selena Gomez e Cardi B. O grupo é composto por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa e foi descrito como "o maior grupo feminino do mundo" pela revista Time.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais