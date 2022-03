Black Alien, Rael e mais: Confira shows gratuitos do Mês do Hip Hop em SP

Black Alien e Rael vão se apresentar na Praça das Artes em São Paulo nos dias 13 e 12, respectivamente Foto: JF Diorio / Eestadão/ Denise Andrade/ Estadão

Este fim de semana será marcado pela abertura de diversos shows gratuitos de rap em São Paulo. A partir desta sexta-feira, 11, nomes como Black Alien, Bivolt, Rael e Drik Barbosa vão se apresentar na Praça das Artes nos dias 12 e 13 de março.

Dando início às comemorações de 50 anos do hip hop no mundo, completados em 2023, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou o Mês do Hip Hop 2022.

O lineup da iniciativa também conta com nomes como Dexter, Kamau e, no fim do mês, BK. Em todos os eventos serão exigidos a permanência do uso da máscara e a apresentação do comprovante de vacina com pelo menos 2 doses.

Confira os destaques da programação:

Praça das artes

Dia 12

13h - Brazilian Groovie No Vinil

14h - Flor

15h - Gabi Landin

16h - Yoruba

18h - Mixando Arte - DJ Nite

19h - Dexter

20h - Swings&Batidas - DJ Gigo

21h - Rael convida Drik Barbosa e Kamau

Dia 13

17h - Discotecagem Hip Hop DJ Estevão 2Pac

14h - Saraund System - Do Moderno ao Contemporâneo - Fino Dflow

20h - Apresentação do DJK

16h Show Sandrox

17h Coruja BC1

19h Bivolt

20h KL Jay + Sandrão RZO + Jota Ghetto Kljay

21h Black Alien

Centro Cultural da Juventude

Dia 27

(Graffit Cor de Pele) Cafu

Bealve$ Pocket Show Bealve$

M.A Jay na Polivox

Um novo atual M-Sários do Rei

Do Boombap ao Drill - Ritmo, Beats e Flow DJ Neew

Dieguito Reis & Banda Dieguito Reis

Espetáculo de Lay Niara Lay Niara

DJ Luiz Cardo Luiz Cardo

BK

Para ficar por dentro da programação completa do mês inteiro, acesse o site oficial do Mês do Hip Hop 2022.