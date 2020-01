Billie Eilish vai se apresentar no Grammy; veja outros artistas

Billie Eilish em apresentação no American Music Awards, em novembro de 2019. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Billie Eilish, indicada para os quatro principais prêmios do Grammy, está programada para se apresentar na premiação ao vivo deste mês. A cantora, inclusive, confirmou que fará shows no Brasil este ano. Veja aqui datas e preço dos ingressos.

A Recording Academy também anunciou, na quarta-feira, 8, que o casal Gwen Stefani e Blake Shelton subirão ao palco juntos no evento de 26 de janeiro, transmitido ao vivo pela CBS no Staples Center, em Los Angeles.

O grupo Aerosmith, nomeado 'pessoa do ano' em 2020 pela pela MusiCares, fará um pot-pourri de seus hits durante a premiação. Outros artistas serão anunciados posteriormente.

Alicia Keys será a apresentadora do Grammy pela segunda vez. As indicadas Billie Eilish e Lizzo competirão pelo álbum do ano, música do ano, gravação do ano e artista revelação. Veja aqui a lista completa de indicados ao Grammy.