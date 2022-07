Billie Eilish lança o projeto ‘Guitar Songs’, com duas faixas inéditas

Billie Eilish lança duas novas faixas acústicas, 'TV' e 'The 30th'. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Billie Eilish lançou de surpresa na tarde dessa quinta, 21, o projeto Guitar Songs. Com apenas duas faixas, tudo indica que o trabalho da cantora seja o início de uma estratégia para um futuro disco de estúdio.

A playlist oficial da cantora no Spotify também foi atualizada com fotos e as duas canções incluídas na plataforma.

No Instagram, a cantora publicou a capa de Guitar Songs, falando sobre a alegria de compartilhar as novas músicas com seu público. “Uma pequena surpresa para vocês. Estas músicas significam muito para mim. Estou feliz por elas serem de vocês”, declarou.

Em junho desse ano, durante um show em Manchester, na Inglaterra, Billie apresentou TV pela primeira vez na turnê Happier Than Ever. “Tocar TV foi um prazer para nós também, então pegamos o áudio da primeira noite em que tocamos em Manchester e colocamos na música. Eu me arrepio toda vez que ouço.” disse a cantora, também incluindo o entusiasmo do irmão, o músico Finneas O’Connell.

The 30th descreve em detalhes as consequências de um acidente envolvendo alguém próximo à cantora e seu alívio pela sobrevivência do ente querido, já TV, se inclina mais para críticas à sociedade e à política.