Biel relata que foi expulso de restaurante de luxo: 'Nunca fui tão humilhado'

O cantor Biel contou em vídeo que foi expluso do restaurante Terraço Itália Foto: Reprodução Instagram / @biel

Biel compartilhou nas redes sociais que foi expulso do Terraço Itália, um restaurante de luxo em São Paulo, na noite desta terça-feira, 14. O cantor levou sua namorada, Tays Reis, para jantar.

No stories do Instagram, Biel contou o que aconteceu: "Quis trazer a Tays para jantar em um local que eu sempre quis frequentar, sempre quis trazer ela. Muito louco que tem que estar de esporte fino. Eu vim de blazer e tirei porque estava com calor", começou.

O estabelecimento, porém, exige o uso de traje esporte fino e ele não poderia ficar de camiseta. "Pediram para que eu colocasse o blazer de volta ou me retirasse do estabelecimento, sendo que tinha, inclusive, mulher de vestido com alça, mostrando muito mais pele que eu”, indignou-se o cantor.

“O gerente falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem que eu tenho nos dois braços fechados?", disparou.

O cantor foi embora do restaurante muito contrariado. "Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida, papo reto. Tirei o blazer com calor e fui mandado embora. Pelo amor de Deus".