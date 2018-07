Biel fala sobre sua ex-mulher: 'Eu fui vítima da violência dela'

O cantor Biel e a modelo e influencer Duda Castro. Foto: Intagram / @biel / @thedudacastro

O cantor Biel usou seu Instagram para se pronunciar a respeito da confusão envolvendo ele, sua ex-esposa, a modelo brasileira Duda Castro, e sua irmã, Giovanna Marins. Em abril de 2018, o casal protagonizou uma violenta discussão no apartamento que dividiam, nos EUA, que acabou virando caso de polícia: Duda Castro foi presa pela polícia americana, Biel foi parar no hospital com um corte na testa e a irmã do cantor, agredida por Duda, ficou com um olho roxo.

"Chegou a hora de abordar diretamente algumas falsas acusações e mentiras que minha ex, Eduarda Castro, e outras pessoas fizeram a meu respeito", escreveu Biel.

"Quando ficou claro para mim que eu e a Eduarda estávamos cada vez mais em um relacionamento tóxico, eu assinei um novo apartamento, e logo em seguida eu sai do apartamento dela e me mudei para o meu. Eduarda então me disse que não conseguiria mais pagar por seu apartamento sozinha e ao invés de ir morar com amigos ou familiares, me pediu para ficar no meu novo apartamento, e eu permiti", continuou, ressaltando que a atitude foi um "gesto amigável e não romântico".

O cantor ainda explicou a escalada de violência da ex-mulher que, segundo ele, sempre teve ataques de agressividade durante o relacionamento. Ele também relembrou toda a situação na noite em que foi agredido pela modelo e diz que ela não aceitou bem o pedido de divórcio. "Eduarda continuou com seu ataque verbal, jogou água em mim, deu tapa na minha cara, e em seguida jogou um copo de vidro me deixando no hospital por 10 horas para tomar 13 pontos, e uma cicatriz que vai ficar pro resto da vida na minha testa", contou. "Eu fui vítima da violência dela", escreveu ele, em outra passagem do texto.

Toda a confusão foi filmada por Giovanna, irmã de Biel, que acabou entrando na briga e ficando com um olho roxo. Na época, o vídeo da discussão, bem como áudios com conversas entre Biel e Duda a respeito da separação, foram vazados pelo cantor.

"Eu continuo cicatrizando e mantendo-me positivo de que esse pesadelo vai passar, focar no trabalho tem sido o melhor remédio", disse ele, que fechou a publicação para comentários. Confira o texto (com quatro imagens) na íntegra:

Duda Castro afirma que Biel só quer 'mídia'

Ao saber que o ex-marido havia se pronunciado, Duda Castro usou a ferramenta Stories do seu Instagram para se pronunciar.

A modelo acusou o cantor de criar polêmica para aparecer na mídia e de perseguí-la. "Aceite que acabou, aceite que estou finalmente feliz, algo que nunca fui ao seu lado. Aceite que não sinto nada além de INDIFERENÇA por nossa história", disse. Confira a íntegra da mensagem:

"Se 'pronunciando' novamente? Não conseguiu se 'provar' com um vídeo editado de 20 minutos? E as 3 meninas que se pronunciaram também são mentira? São loucas? E os envolvimentos com outros homens... Mentira da mídia também? Após o término o abuso e perseguição claramente ainda continua! Não só em redes sociais. A falta de caracter consome certas pessoas mas hoje... Eu só tenho que agradecer por me ensinar tudo o que não serve pra mim. Tem pessoas que tem o dom de se destruir sozinha. Tem gente que tem talento e tem gente que precisa criar polêmica pra ter mídia. Considero encerrada qualquer tipo de manifestação acerca desse elemento que infelizmente usa as redes sociais com fins de disseminação de ódio, ofensas e outras coisas mais que logo virão a tona não por post mas sim por determinação judicial. Quem não deve não teme."

Entenda o caso entre Biel e Duda Castro

Em abril deste ano, Biel foi acusado por Duda de tê-la agredido durante uma discussão no fim de semana de Páscoa. A briga acabou mal para os dois lados: Biel levou 13 pontos na cabeça, e Duda afirma que foi agredida por ele e pela irmã dele, fazendo com que chegasse a desmaiar.

O cantor, no entanto, tem um longo histórico de envolvimento em polêmicas. Em 2016, Biel foi acusado de assediar uma jornalista do portal IG durante uma coletiva de imprensa. "Se te pego, te quebro no meio", disse ele. Pouco tempo depois, internautas resgataram comentários preconceituosos em seu Twitter. O cantor ainda se envolveu em um caso de atropelamento e, no olho do furacão, decidiu "dar um tempo" na carreira para focar nos estudos e em projetos pessoais.

Em 2017, um ano após o caso de assédio, Biel publicou um vídeo em que tentava se redimir. "Foi criado um personagem", declarou, anunciando uma nova fase na carreira. Mas os internautas não receberam bem o desabafo e o sentimento de "vergonha alheia" foi compartilhado por diversas pessoas nas redes sociais.