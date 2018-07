Biel terá que pagar mais de R$ 4 mil em processo movido por jornalista

Foto: Divulgação

O cantor Biel terá de pagar R$ 4.400 mil para uma instituição beneficente no processo de injúria movido por uma jornalista do portal IG. O acordo ocorreu em uma audiência no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, nesta segunda-feira, 10.

O processo agora foi extinto, 'sem nenhuma condenação', segundo a assessoria do cantor ao portal UOL. Biel foi acusado de assediar a jornalista durante uma entrevista em junho. Ao fim da audiência, o cantor conversou com a vítima. "Ele reiterou o pedido de desculpas e ambos se entenderam de forma amigável", reconhece a assessoria.

A advogada do cantor, Ana Paula Cortez, disse em entrevista ao Fofocando, do SBT, esperar que o caso do Biel tenha tido um efeito educativo. "Vamos começar de novo daqui pra frente, esperando que tenha sido uma lição para ele", reitera.

Além do prejuízo financeiro, Biel sofreu outras consequências por causa do assédio. Ele foi desconvidado de participar do festival de música Baile da Pan, do revezamento da tocha olímpica, de um show da prefeitura do Rio no dia de encerramento das Olimpíadas, entre outros eventos.

Relembre o caso

O portal IG divulgou trechos do áudio da entrevista em que o assédio teria ocorrido. Quando a jornalista disse que tem 21 anos, o cantor, 20, afirmou: "Se eu te pego, eu te quebro no meio". Essa é uma das várias frases machistas que Biel falou durante a conversa.